هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين

أكدت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أنه حان الوقت لإتمام المهمة والتوصل إلى اتفاق شامل لإعادة المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.



وفي وقت سابق، أفادت مؤسسة غزة الإنسانية في بيان لها أن أمريكيين اثنين يعملان في مركز توزيع مساعدات إنسانية في خان يونس أصيبا في هجوم على المركز يوم السبت.



وأضافت المؤسسة أن الهجوم كان جزءًا من "خطط صريحة لاستهداف الموظفين الأمريكيين، وعمال الإغاثة الفلسطينيين، والمدنيين الذين يعتمدون على مواقعنا للحصول على الغذاء، وهجوم اليوم يؤكد هذه التحذيرات بشكل مأساوي"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

أصيب الشخصان عندما هاجم شخصان المركز بالقنابل اليدوية وذكر البيان أنهما يتلقيان حاليًا العلاج الطبي وحالتهما مستقرة.