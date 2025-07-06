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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استئناف متهم على إعدامه في إنهاء حياة زوجته.. اليوم

استئناف متهم على إعدامه في إنهاء حياة زوجته
استئناف متهم على إعدامه في إنهاء حياة زوجته
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف فوه، بمحافظة كفر الشيخ الدائرة الأولى، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، ثاني جلسات استئناف متهم بإنهاء حياة زوجته داخل قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام عليه، ومن المقرر لهذه الجلسة مناقشة الطب الشرعي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي، ومحمد محمد حمودة، الرئيسين بمحكمة الاستئناف وأمانة سر أحمد جبر.

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم في وقت سابق لمحكمة الجنايات لأنه في 21-9-2023 بدائرة مركز دسوق، أنهى حياة المجني عليها زوجته "ع. ك. ا"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها فاستدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربًا بأداة قالب طوب- محل الاتهام الثاني- أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية أعقب ذلك تكبيل يديها وساقيها بالأحبال، واضعًا غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستعانة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك إنهاء حياتها. 

كفر الشيخ محكمة جنايات مستأنف فوه إنهاء حياة زوجته قتل زوجته إعدام

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