أيمن يونس: جون إدوارد مكسب كبير للزمالك

أشاد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، بتجربة جون إدوارد، ووجوده في منصب المدير الرياضي للنادي، منوها بأنه حزين بسبب غياب أبناء النادي عن المشهد.

وقال أيمن يونس، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "جون إدوارد مكسب لنادي الزمالك، وهو ذكي ومناسب جدا للنادي".

وأضاف: "ولاد النادي لم يقدموا في هذا المكان بشكل جيد في الفترة الأخيرة، رغم وجود أسماء تاريخية في هذا المنصب، وهو مكان خطير في العلاقة ما بين اللاعبين ومجلس الإدارة، وهذا ما قلته".

وأكمل: "ما صدمني هو أننا أصبحنا لا نحب بعضنا البعض، ولدينا المنتفعين من الرياضة، ومش بتوع كورة، لوثونا ولوثوا كل حاجة، من تشويه لاعبي كرة القدم".

وتساءل: "أين الكوادر؟، لماذا لا يتم عمل دورات تدريبية؟، وهناك أشخاص لا تليق بالكرسي الذي تتواجد عليه".

واختتم: "جون إدوارد شخص مناسب للنادي ومكسب كبير جدا، ولكن ما صدمني كان في إبعاد أبناء النادي في منصب مدير الكرة، مع احترامي لكابتن عبد الناصر محمد صاحب الخبرات الكبيرة، هذه الجملة متزعَّلش أي شخص، بس مجالس الإدارات لم تحضر كادرا كبيرا من أبناء النادي".