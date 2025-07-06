مودرن سبورت يتعاقد مع محمود ممدوح .. تفاصيل

أتم نادي مودرن سبورت، اتفاقه مع حرس الحديد حول التعاقد مع محمود ممدوح مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "مودرن سبورت يحصل على توقيع محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود لمدة 4 مواسم".



وكان قد كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن أسباب رحيل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السابق المنضم لفريق مودرن سبورت.

وقال “نصار” في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: محمد أبو جبل حارس مرمى كبير ودولي وإضافة لأي فريق، ولكن عقده انتهى معنا.

وأضاف: رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى كانت ترى عدم استمراره معنا وعدم التجديد ونتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

وتابع: تعاقدنا مع اوفا ومصطفى دويدار، وبن شرقي وعمرو الجزار من المحلة، وتعاقدنا مع يسري وحيد وأحمد متعب من الجيش، وتعاقدنا مع احمد طارق سليمان حارس مرمى واعد، وتعاقدنا في ظل احتياجات الفريق وطلبات المدرب.