عربية النواب: مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لوحدة ليبيا واستقرارها

أكد النائب يسري المغازي، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، يعكس بوضوح ثبات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، والذي يقوم على دعم المؤسسات الوطنية الليبية، والحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرؤية الواضحة للرئيس السيسي بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت متزامن، تعبّر عن الحرص المصري الأصيل على تغليب مصلحة الشعب الليبي الشقيق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة التي تهدد استقرار ليبيا.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تأكيد الرئيس على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هو خطوة محورية لا غنى عنها من أجل استعادة القرار الوطني الليبي، وتمكين مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار النائب، إلى أن التزام مصر بالمشاركة في إعادة إعمار ليبيا ونقل الخبرات التنموية المصرية، يعكس توجهًا استراتيجيًا يعزز من الشراكة بين البلدين، ويمهد الطريق أمام عودة ليبيا إلى مكانتها الطبيعية عربيًا وإقليميًا.

واختتم النائب يسري المغازي حديثه، مؤكدًا أن الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يقتصر على الدعم السياسي فقط، بل يمتد إلى دعم فعلي في كافة المجالات، انطلاقًا من إيمان مصر بأن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة والأمن القومي المصري، وأن العلاقات بين الشعبين الشقيقين ستظل دائمًا قائمة على المحبة والتضامن والمصير المشترك.