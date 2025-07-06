مبادرة لتوعية السائقين بدمياط بخطورة تعاطي المواد المخدرة

نفذ صندوق مكافحه وعلاج الادمان بدمياط، فاعلية توعوية بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة بالمواقف العامة بدمياط .

قام فريق متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي تحت إشراف أيمن الافندي منسق البرامج الوقائية للصندوق بمحافظة دمياط بالمرور مواقف السيارات بدمياط ومقابلة السائقين لرفع وعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة مع زيادة حملات الكشف عن تعاطي المخدرة علي السائقين بالطرق السريعة واتخاذ الاجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقل لقانون المرور مع توعيتهم بمخاطر التدخين والمخدرات علي اولادهم وكيفية حمايتهم من الدخول في دائرة الادمان.

بالإضافة إلى التعريف بخدمات الخط الساخن للعلاج بالمجان وفي سرية تامة بالاتصال بالخط الساخن ١٦٠٢٣ او التوجه لعيادة الخط الساخن بالسنانية خلف صيدلية السنانية ايام الاحد والثلاثاء والخميس من ١١ ص ل ٢ م أسبوعياً .

وتأتي هذه الفاعلية تزامننا بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين في شهر مايو واليوم العالمي لمكافحة المخدرات .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وفى إطار التعاون بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة الدكتور عمرو عثمان ودكتور ابراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية للصندوق لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات بالمحافظة.