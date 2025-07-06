للعاملين بالبترول تدعم الموقف الوطني المصري تجاه القضية الفلسطينية

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول عن تأييدها الكامل للموقف الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية، في بيانها الرافض للتصريحات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية، والتي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه.

وأشادت النقابة بالمواقف الثابتة والواضحة للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة دومًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بتدخل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات والعدوان المتواصل على الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

كما أكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول على دعمها الكامل وغير المشروط للقيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها وإجراءاتها الهادفة إلى الدفاع عن القضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتجدد التأكيد على وقوفها صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية الأمن القومي العربي، وتحقيق العدالة والحرية لشعوب المنطقة.