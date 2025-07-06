غزة على حافة الكارثة.. المجاعة تتفاقم والمنظومة الصحية تنهار

قالت ريهام الجعفري مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية في فلسطين، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية وغير مسبوقة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت وشيكة وتهدد حياة الآلاف.

وأضافت الجعفري خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤسسة ترصد تدهورًا يوميا في الأوضاع الغذائية والصحية، خاصة مع استمرار القصف، إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الأساسية والوقود، مؤكدة أن غياب الممرات الآمنة يحول دون وصول الإغاثة إلى مناطق متعددة داخل القطاع، ويؤدي إلى ازدياد المعاناة، خاصة بين الأطفال والرضّع.

وأوضحت الجعفري، أن هناك مئات من الأطفال حديثي الولادة مهددون بالموت نتيجة نفاد الحليب وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الحاضنات الطبية، وهو ما يتسبب في انهيار تدريجي للمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن محطات المياه والكهرباء لم تعد قادرة على العمل، ما يعني شللًا تامًّا في تقديم الخدمات الحيوية، كما أن كل دقيقة تمر دون تدخل إنساني وسياسي تعني مزيدًا من الجوع، العطش، والألم لسكان غزة.

وفيما يتعلق بأزمة المياه، كشفت الجعفري أن سكان غزة يعانون من انعدام مياه الشرب، ليس بسبب أزمة مناخية أو جفاف طبيعي، بل نتيجة مباشرة للحرب المستمرة، مضيفة أن استهداف محطات تحلية المياه ونفاد الوقود اللازم لتشغيلها دفع المواطنين إلى استخدام مياه غير صالحة للشرب، وحتى هذه لم تعد متاحة في بعض المناطق.