فاريولي مديرا فنيا لفريق بورتو البرتغالي رسميا

أعلن نادي بورتو البرتغالي يوم الأحد تعيين فرانشيسكو فاريولي، المدرب السابق لأياكس أمستردام ونيس، مدربًا رئيسيًا للفريق الأول بعقد لمدة عامين.

وغادر فاريولي أياكس في مايو بعد أن فشل الفريق الهولندي في التتويج بلقب الدوري الهولندي للمرة السابعة والثلاثين، وهو رقم قياسي، عقب انهياره في نهاية الموسم، مما سمح لأيندهوفن بانتزاع اللقب في اليوم الأخير.

وقاد المدرب الإيطالي نيس إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي موسم 2023-2024، كما درب الفريقين التركيين فاتح كاراجومروك وألانياسبور.

ويخلف فاريولي مارتن أنسيلمي، الذي غادر بورتو في وقت سابق من هذا الشهر بعد خروجه من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

احتل بورتو المركز الثالث في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، بفارق تسع نقاط خلف سبورتينغ لشبونة، البطل.