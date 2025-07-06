مساعد وزير الداخلية الأسبق يطالب بعقوبات رادعة لكل سائق يتعاطى المواد المخدرة

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أنه لا بد من تشديد العقوبات على كل سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة على الطرق، خاصة أنه تم ضبط ملايين المخالفات في فترة 6 شهور فقط.

وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بين السائقين، لا بد أن يتم حبسه مدة لا تقل عن 5 سنوات بدلا من الحبس 6 شهور.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن هناك بعض الدول لديها طرق حديثة وفي الوقت ذاته لديهم قوانين رادعة وشديدة، مؤكدا انه لا بد من وضع شروط من يقود سيارات النقل 2 من السائقين، خاصة أنه يتم القيادة لمسافات طويلة بين المحافظات.

وأشار مدحت قريطمم إلى أنه خلال الفترة من 26 يونيو وحتى أمس تم تسجيل نحو 8115 مخالفة وتم تحويلهم للنيابة العامة، مؤكدا على أن تلك المخالفات تم رصدها في المنطقة التي بها أعمال على الطريق الإقليمي فقط.