تنسيق الجامعات 2025 | تعرف على رسوم التقديم لـ اختبارات القدرات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق الجامعات 2025، حيث يبدأ التسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الرسمي في الفترة من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025.

ويأتي فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبار قدرات كأحد شروط القبول الأساسية.

رسوم اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026

وفقًا لما تضمنه القرار الوزاري الخاص بقواعد تنسيق هذا العام، فقد تم تحديد قيمة رسوم التقديم لأداء كل اختبار قدرات بـ 800 جنيه.

وتُوزع الرسوم بين:

الكلية التي تُجري الاختبار

المجلس الأعلى للجامعات

ويتم سداد المبلغ وفقًا للإجراءات المحددة على موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات قدرات

تضم قائمة الكليات التي يلزم التقدم لاختبارات القدرات قبل القبول بها ما يلي:

1. كليات الفنون الجميلة (قسم الفنون – قسم العمارة)

2. كليات الفنون التطبيقية في جامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور

3. كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان (فرع الزمالك)

4. كلية التربية الفنية – جامعة حلوان (فرع الزمالك)

5. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

6. كليات علوم الرياضة (بنين وبنات)

للتسجيل واختيار الاختبار المناسب، يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة: