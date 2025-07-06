أنا لا ليا حبيب ولا قريب ولا غريب| دنيا ماهر: هذا سر نجاحي في بـ 100 وش

كشفت الفنانة دنيا ماهر عن كواليس دورها الشهير في مسلسل "بـ 100 وش"، والذي ترك أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، خاصة بجملتها المميزة "أنا لا ليا حبيب ولا قريب ولا غريب"، مشيرة إلى أن الشخصية كانت قريبة ومحببة من قلوب الناس.

وأكدت الفنانة دنيا ماهر، في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، أن المخرجة كاملة أبو ذكري لعبت دورًا كبيرًا في نجاح العمل، مضيفة: "كاملة تضيف لكل شخصية لمستها الفنية".

وعن احتمالية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، قالت الفنانة دنيا ماهر، إنها لا تعلم ما إذا كان ذلك سيحدث بعد رحيل الفنان مصطفى درويش، واصفة إياه بـ"الجدع والنَبيل الذي كان يخدم الجميع".