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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

51.8 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح النيل للأدوية خلال 11 شهرا

نمو أرباح النيل للأدوية
نمو أرباح النيل للأدوية
علياء فوزى

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام،  عن ارتفع صافي أرباحها شامل الضريبة  خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري بنسبة 45%.

كشفت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيق ربحا بقيمة 167.2 خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو 2025، مقابل أرباح بلغت 115.4 مليون جنيه خلا الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بزيادة قدرها 51.8 مليون جنيه. 

زيادة رأس المال 

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل،وافقت  على زيادة رأسمال الشركة، وإضافة نشاط جديد لها.

وقالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، إن الجمعية العمومية قررت الآتي:

- زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه.

- زيادة رأس المال المصدر من 300 ملون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، موزعة على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، وممولة نقدًا، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة، مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب دون مصاريف إصدار.

وصدقت عمومية شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، على إضافة نشاط مكملات غذائية لغرض الشركة، وتعدل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

وفي ضوء الموافقة على زيادة رأس المال؛ تقرر تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

خبرة تتجاوز 60 عاما

تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.

أسهم شركة النيل للأدوية 

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص.

النيل للأدوية القابضة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام أرباح المستحضرات الصيدلانية

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