عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار ضد سائق سيارة ميكروباص بالجيزة

قررت جهات التحقيق حجز سائق سيارة ميكروباص على ذمة التحريات لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر في الجيزة.
كما قررت النيابة التحفظ على السيارة لحين ورود التحريات.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الشوارع بالجيزة مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.
القبض على سائق ميكروباص بالجيزة
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بالجيزة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.