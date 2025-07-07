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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عزمي : شخصية شادي فى "حرب الجبالي" جذبتني.. خاص

الفنان أحمد عزمي
الفنان أحمد عزمي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد عزمي عن تفاصيل شخصية شادي فى مسلسل “حرب الجبالي” الذى يعرض حاليا ويشارك فى العمل مع الفنان أحمد رزق. 

وقال أحمد عزمي فى تصريح خاص لـ صدى البلد: شخصية شادي خطفتني منذ الوهلة الأولى لقراءتى للعمل خاصة أنها مليئة بالتفاصيل والحكايات الخاصة بها بجانب صداقته لحرب أو أحمد رزق. 

وأضاف أحمد عزمي : كنت حريص على التحضير للشخصية بشكل عميق مع المخرج محمد أسامة حتى وضعنا بعض الخطوط المهمة للشخصية مثلف ملامحها وطريق كلامها ووملابسها وكان التركيز الأكبر على أنها شخصية قريبة من الشارع مليئة بالجدعنة وفى نفس الوقت لهم عالمه الخاص بسبب حياة الشخصية فترة سفر الى الخارج وزواجه وحتى البحث عن ابنه بالخارج. 

أحمد عزمى وركوب المتوسيكل 

وكشف الفنان أحمد عزمي عن موقف طريف تعرض له أثناء تصوير دوره فى مسلسل “حرب الجبالي” الذى يعرض حاليا ويشارك فى بطولته مع أحمد رزق.

وقال أحمد عزمي : “تعرضت لموقف طريف فى المسلسل حيث كانت الشخصية التى أقدمها عليها أن تقوم بمهمة معينة لـ "حرب” الذى يقوم بدوره أحمد رزق وكان من الضرورى أن يستعين بوسيلة الموتوسيكل على الرغم من أن لم يكن موجود فى السيناريو من البداية وكان التصوير فى لبنان.

وأضاف أحمد عزمى : بدأت أتعلم ركوب الموتوسيكل بشكل جيد حتى أتمكن من تأدية المشهد بالشكل المطلوب دون علم المخرج خاصة أننى لم أكن على دراية بروكوب الموتوسيكلات وفؤجئت فى النهاية أن المخرج أيضا لم يكن على علم بهذا الأمر واستفدت من هذا الموقف أنى تعلمت ركوب الموتوسيكل.

أبطال مسلسل حرب الجبالي 

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي 

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

الفنان أحمد عزمي أحمد عزمي مسلسل “حرب الجبالي” أحمد رزق الفنان أحمد رزق

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