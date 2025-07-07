قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا.. 3 ظواهر جوية غريبة خلال الأيام المقبلة
البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات
وزير التموين يشارك في المؤتمر التاسع للأونكتاد حول المنافسة وحماية المستهلك بجنيف
الزراعة: تلقيح اصطناعي لأكثر من 35 ألف رأس ماشية
بوتين يفاجئ الشعب الروسي ويقيل وزير النقل
ياسين السقا لوالده: هتفضل سندي وضهري في الدنيا
بريطانيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد 14 عامًا من الحرب
ترامب يتوعد بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول المنحازة لـ«سياسات بريكس المعادية لأمريكا»
البرلمان يقبل استقالة 8 نواب لترشحهم في انتخابات مجلس الشيوخ
عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب حادث سقوط البوجي الخلفي
جيش الاحتلال للحكومة: إعادة الرهائن والقضاء على حماس في نفس الوقت مستحيل
مجلس النواب ينشر انفوجراف بشأن تعديلات قانون التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الوادى الجديد تنفذ قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قافله طبيه
قافله طبيه
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد ، عن تنفيذ قوافل طبية بقرية الموهوب يومي 9 و 10 يوليو ، وقافلة طبية مجانية في قرية غرب الموهوب يومي 16 و 17 يوليو الجارى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ).

 وذلك في عدد من التخصصات الطبية تضم جراحة و باطنة و أطفال و نسا وولادة و أسنان و جلدية و أنف وأذن وحنجرة حيث يتم صرف التذاكر والكشف والفحوصات والأدوية والاشعات بالمجان شرط احضار بطاقة الرقم القومي للكبار وشهادة ميلاد الرقم القومي للأطفال.

وقال الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد،  إن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قافلة طبية حياه كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة.. كم يوم متبقي على تطبيق التوقيت الشتوي؟

الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي

تعرف على الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي

ترشيحاتنا

الشوكولاتة

عايز تاكلها؟.. 4 طرق مفيدة لتناول الشوكولاتة دون أضرار

صورة أرشيفية

عصام شيحة: مصر من أوائل الدول المشاركة في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

صورة أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: استعادة الأسرى على رأس أولويات الجيش

بالصور

الذكاء الاصطناعي لشركة هيرتز يُسبب للسيارات أضرارًا غير متوقعة

هيرتز
هيرتز
هيرتز

أصغر سيارة كهربائية من تويوتا بمواصفات سوزوكي ولاندكروزر.. شاهد

تويوتا
تويوتا
تويوتا

سرطان الرئة يبدأ في صمت.. وحسام موافي يكشف العلامات

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

نشرة المرأة والمنوعات.. من حظك اليوم لروتينك الجمالي وأيهما أفضل لإنقاص الوزن الأرز أم الخبز

اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول

فيديو

ارملة شيكا

كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد