صحة الوادى الجديد تنفذ قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد ، عن تنفيذ قوافل طبية بقرية الموهوب يومي 9 و 10 يوليو ، وقافلة طبية مجانية في قرية غرب الموهوب يومي 16 و 17 يوليو الجارى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ).

وذلك في عدد من التخصصات الطبية تضم جراحة و باطنة و أطفال و نسا وولادة و أسنان و جلدية و أنف وأذن وحنجرة حيث يتم صرف التذاكر والكشف والفحوصات والأدوية والاشعات بالمجان شرط احضار بطاقة الرقم القومي للكبار وشهادة ميلاد الرقم القومي للأطفال.

وقال الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.