الحكومة تخطر اللجان النوعية بالنواب بسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة

أخطر المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة ، اللجان النوعية برسالة من الحكومة بسحب مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالشكر الى الحكومة لتفهمها للملاحظات الأولية التي أبداها المجلس حول مشروع القانون بصفة عامة.

كما توجه بشكر خاص للدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) لحرصهما الدائم على أن تخرج القوانين بصورة منضبطة، حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يحقق صالح الوطن والمواطن.