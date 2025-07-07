قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا.. 3 ظواهر جوية غريبة خلال الأيام المقبلة
البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات
وزير التموين يشارك في المؤتمر التاسع للأونكتاد حول المنافسة وحماية المستهلك بجنيف
الزراعة: تلقيح اصطناعي لأكثر من 35 ألف رأس ماشية
بوتين يفاجئ الشعب الروسي ويقيل وزير النقل
ياسين السقا لوالده: هتفضل سندي وضهري في الدنيا
بريطانيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد 14 عامًا من الحرب
ترامب يتوعد بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول المنحازة لـ«سياسات بريكس المعادية لأمريكا»
البرلمان يقبل استقالة 8 نواب لترشحهم في انتخابات مجلس الشيوخ
عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب حادث سقوط البوجي الخلفي
جيش الاحتلال للحكومة: إعادة الرهائن والقضاء على حماس في نفس الوقت مستحيل
مجلس النواب ينشر انفوجراف بشأن تعديلات قانون التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن المشدد 15 عاما لتشكيل عصابى حاول تهريب كمية من المواد المخدرة عن طريق البحر بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء


قضت محكمة جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة نور  . س .م ، 37  سنة، عاطل  ، وحسن .س.س.م. هارب ، 42سنه ، تاجر مواشى  ، وموسى .ش.س.  هارب 40 سنه عاطل ، بالسجن المشدد  15 عاما وغرامة 100 الف جنية حضوريا الاول وغيابيا الباقى المتهمين ، لاتهامهم بحيازة ونقل مواد مخدرة عن طريق البحر من مدينة ابوزنبمة للسويس .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل  وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق. واحمد عبدالباسط .

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى 31 يناير 2025  بدائرة ابوزنبمة  عندما تأكدت الجهات الأمنية  ومخابرات وأمن حرس الحدود بابورديس  ، باعتزام بعض الأفراد العاملين فى مجال تهريب المواد المخدرة،  بالتخطيط لتحميل وتهريب كمية من المواد المخدرة من الساحل الشرقى إلى الساحل بخليج السويس،  بواسطة إحدى عائمات الصيد على بعد 5كيلو متر شمال مدينة ابوزنبمة ، ومن المحتمل تهريبها من الساحل الشرقى إلى الساحل الغربي لخليج السويس .


ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة .

تم الدفع بدورية من مكتب مخ. وأمن ح.ح  بابورديس إلى منطقة المعلومات ، وتم ضبط عربة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم ط.ج.ص.8166،  بداخلها  المدعو نور .س.س. وبتفتيشها تبين بداخلها 9 جوال بلاستيك كبير الحجم،  بداخلهم 285 لفافة لنبات عشبة اخضر لمخدر الهيدرو ، و 1 جوال  بلاستيك اخر  بداخلة 10 لفافات من مخدر البانجو ، و5 اجولة أخرى بداخلهم 1250 قطعة كبيرة بنية اللون لمخدر الحشيش ، كما تمكنت القوات من ضبط سيارة أخرى  ربع نقل تحمل رقم ط.ج.د 8497 بدون 
قائدها الذى تركها وفر هاربا وبداخلها 39جوال بلاستيك تبين بداخلهم 9895 قطعة بنية كبيرة الحجم لمخدر الحشيش .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف أنه اتفق مع آخرين لتكوين تشكيل عصابى،  تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عبر البحر،  مقابل مبالغ مالية ، واكد ان باقى أفراد التشكيل هما : حسن .سن.س. م، وسليمان .س .س.س.، وموسى.ش.س.م ، وان المتهم الرابع اشترك بطريق. الاتفاق والمساعدة على تهريب المواد المخدرة وامدهم بالسيارة رقم ط.ج.ص.8166 والمملوكة له لاستخدامها فى تحميل وتهريب المواد المخدرة من الجبل  للشط.

وبلغ إجمالي المضبوطات 11145قطعة حشيش و285 لفافة من نبات الهيدرو المخدر،  و10 لفافات بانجو .

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 25 لسنة 2025 جنح ابوزنبمة  .

وبالعرض على جهات التحقيق قرر شادى حسونه وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر ، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق  والتحفظ على السيارتين ، وإيداع المواد المخدرة مخزن وزارة الزراعة تحت تصرف جهات التحقيق .
 

وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء وقيدت برقم 213 لسنة 2015 جنايات كلى جنوب سيناء .

وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة المتهمين الأول حضوريا والباقى غيابيا بالسجن المشدد 15 سنه   100الف جنية  لكل منهما .

جنوب سيناء حبس تجار مخدرات مشدد تهريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة.. كم يوم متبقي على تطبيق التوقيت الشتوي؟

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الوزير يستعرض التعديلات الجديدة على برنامج تنمية صناعة السيارات

ارشفيه

مؤسسة أوروبية تحصد جائزة الأفضل في علاقات المستثمرين من منصة IR Impact

ارشفيه

تجارية القليوبية: ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس لدعم الاقتصاد المصري

بالصور

الذكاء الاصطناعي لشركة هيرتز يُسبب للسيارات أضرارًا غير متوقعة

هيرتز
هيرتز
هيرتز

أصغر سيارة كهربائية من تويوتا بمواصفات سوزوكي ولاندكروزر.. شاهد

تويوتا
تويوتا
تويوتا

سرطان الرئة يبدأ في صمت.. وحسام موافي يكشف العلامات

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

نشرة المرأة والمنوعات.. من حظك اليوم لروتينك الجمالي وأيهما أفضل لإنقاص الوزن الأرز أم الخبز

اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول

فيديو

ارملة شيكا

كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد