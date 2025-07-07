السجن المشدد 15 عاما لتشكيل عصابى حاول تهريب كمية من المواد المخدرة عن طريق البحر بجنوب سيناء



قضت محكمة جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة نور . س .م ، 37 سنة، عاطل ، وحسن .س.س.م. هارب ، 42سنه ، تاجر مواشى ، وموسى .ش.س. هارب 40 سنه عاطل ، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 الف جنية حضوريا الاول وغيابيا الباقى المتهمين ، لاتهامهم بحيازة ونقل مواد مخدرة عن طريق البحر من مدينة ابوزنبمة للسويس .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق. واحمد عبدالباسط .

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى 31 يناير 2025 بدائرة ابوزنبمة عندما تأكدت الجهات الأمنية ومخابرات وأمن حرس الحدود بابورديس ، باعتزام بعض الأفراد العاملين فى مجال تهريب المواد المخدرة، بالتخطيط لتحميل وتهريب كمية من المواد المخدرة من الساحل الشرقى إلى الساحل بخليج السويس، بواسطة إحدى عائمات الصيد على بعد 5كيلو متر شمال مدينة ابوزنبمة ، ومن المحتمل تهريبها من الساحل الشرقى إلى الساحل الغربي لخليج السويس .



ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة .

تم الدفع بدورية من مكتب مخ. وأمن ح.ح بابورديس إلى منطقة المعلومات ، وتم ضبط عربة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم ط.ج.ص.8166، بداخلها المدعو نور .س.س. وبتفتيشها تبين بداخلها 9 جوال بلاستيك كبير الحجم، بداخلهم 285 لفافة لنبات عشبة اخضر لمخدر الهيدرو ، و 1 جوال بلاستيك اخر بداخلة 10 لفافات من مخدر البانجو ، و5 اجولة أخرى بداخلهم 1250 قطعة كبيرة بنية اللون لمخدر الحشيش ، كما تمكنت القوات من ضبط سيارة أخرى ربع نقل تحمل رقم ط.ج.د 8497 بدون

قائدها الذى تركها وفر هاربا وبداخلها 39جوال بلاستيك تبين بداخلهم 9895 قطعة بنية كبيرة الحجم لمخدر الحشيش .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف أنه اتفق مع آخرين لتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عبر البحر، مقابل مبالغ مالية ، واكد ان باقى أفراد التشكيل هما : حسن .سن.س. م، وسليمان .س .س.س.، وموسى.ش.س.م ، وان المتهم الرابع اشترك بطريق. الاتفاق والمساعدة على تهريب المواد المخدرة وامدهم بالسيارة رقم ط.ج.ص.8166 والمملوكة له لاستخدامها فى تحميل وتهريب المواد المخدرة من الجبل للشط.

وبلغ إجمالي المضبوطات 11145قطعة حشيش و285 لفافة من نبات الهيدرو المخدر، و10 لفافات بانجو .

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 25 لسنة 2025 جنح ابوزنبمة .

وبالعرض على جهات التحقيق قرر شادى حسونه وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر ، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق والتحفظ على السيارتين ، وإيداع المواد المخدرة مخزن وزارة الزراعة تحت تصرف جهات التحقيق .



وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء وقيدت برقم 213 لسنة 2015 جنايات كلى جنوب سيناء .

وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة المتهمين الأول حضوريا والباقى غيابيا بالسجن المشدد 15 سنه 100الف جنية لكل منهما .