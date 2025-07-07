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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح
ايمن محمود

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنطلاق أعمال  الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بالمحافظة.

وأضاف محافظ مطروح أنه من المقرر أن تنطلق الحملة يوم السبت المقبل  12  يوليه ولمدة شهر من خلال ١٦ وحدة بيطرية بجميع مراكز وقرى مطروح من مدينة  الحمام  شرقا وحتى مدينة  السلوم غربا وذلك تحت رعايه   علاء الدين  فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي . 


وأكد محافظ مطروح ، على تقديم كافه  أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية المربين بها  للحفاظ علي الثروة الحيوانية من الأمراض، مثمنا جهود الدولة فى هذا الملف من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

وأوضح الدكتور سامي عمار مدير عام الطب البيطري بمطروح أن  أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان  لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع  والترقيم والتسجيل  للماشية وكذلك التحرك  بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين  مع حث المواطنين للتوجه  إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين ماشيتهم مع التأكيد على  رفع درجة الاستعداد لدى الاطباء للحالة القصوى بالوحدات  والادارات البيطرية  ، ومنع الاجازات خلال هذه الفترة ، والتنبيه بتنفيذ كل الاجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و أخذ جميع الاجراءات الوقائية.

من ناحية أخري تفقد الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، ،  مدينة براني، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد شملت الجولة تفقد مستشفى براني المركزي لمتابعة مستوى الأداء والخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة.

كما تفقد نائب المحافظ محطة تحلية مياه براني التي تعمل بطاقة ٤٥٠٠ م³ يوميًا، لدعم احتياجات المدينة من مياه الشرب.

كما تفقد أيضًا السوق الحضاري الجديد المنفذ بتمويل من صندوق التنمية الحضرية، والمقرر نقل السوق العشوائي القائم بالمدينة إليه خلال الأيام القادمة، في إطار خطة تنظيم الأسواق وتحسين البيئة العمرانية والتجارية.

وتضمنت الجولة أيضًا متابعة مشروع إنشاء مدفن صحي للمخلفات البلدية الصلبة جنوب براني على مساحة ١٠ أفدنة، والمُنفذ بتمويل من وزارة التنمية المحلية ضمن مشروع إنشاء البنية التحتية المتكاملة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بهدف خدمة مراكز غرب مطروح (النجيلة – براني – السلوم) وتطوير منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اهبار محافظة مطروح الحمى اللقلاعية

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