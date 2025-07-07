القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة "المرج ، عين شمس" بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.