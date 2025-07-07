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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة المرافق العامة وإصلاح الأعطال

الإسكندرية
الإسكندرية
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة المرافق العامة وإصلاح الأعطال والصيانة الدورية للبنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .


وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، تابع حي ثان المنتزة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي تركيب "مطابق" الصرف الصحي بطريق الكورنيش بنطاق الحي حرصا على سلامة المواطنين .


ودعمت إدارة الكهرباء بالحي، شبكة الإنارة بمساكن الإسكان الصناعي في طوسون بتركيب شبكة هوائية بامتداد 600 م وصيانة الشبكات والكابلات الكهربائية بعدة مناطق وعزلها .


وباشرت إدارة الصرف الصحي بحي ثان العامرية، أعمال تطهير وكسح "شنايش" الأمطار والصرف الصحي بمدخل الناصرية القديمة وأمام ديوان عام الحي، وتطهير مطابق الصرف الصحي بشارع الجيلاتينة، واستكمال أعمال رفع كفاءة شبكات الصرف بمختلف مناطق الحي.


وواصلت إدارة الطرق والمرافق بالحي، أعمال استكمال تركيب بلاط "الإنترلوك" بالشوارع ضمن خطة الحي لرصف وتطوير الطرق، وذلك ضمن جهود تطوير المحاور الرئيسية بالحي، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة.


وتابعت إدارة الطرق والمرافق بحي أول العامرية، أعمال الحفر ومد مواسير شنايش الأمطار بشارع مسجد السلام، وإعادة الشئ لأصله بالعرض الكامل بمنطقة عبد القادر بجوار محطة سيدي عبد القادر ورفع المخلفات وفرد طبقة الأساس بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء .


وباشرت إدارة الكهرباء بحي شرق، إنارة 12 عمودا كهربائيا وتركيب ورفع 6 كشافات جديدة وتالفة وإصلاح كابلات مقطوعة ورفع كفاءة الإضاءة العامة بمناطق كوبري استانلي و"دنا" ومشروع سكينة الجديدة، ومد كابل وتوصيل جميع الباكيات والثلاجات وتوصيل 2 كشاف لمحلات ومتابعة تسيير التيار الكهربائي داخل معرض السوق الواحد خلف محطة سيدي جابر .

محافظ الإسكندرية أحمد خالد المرافق

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