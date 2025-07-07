النائب أيمن أبو العلا: نظام الثانوية الحالى عقيم يعتمد على الحفظ والتلقين

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التعليم هامة جدا، مشير إلى أن مشروع القانون متوازن وجيد.

جاء في خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التعليم.

وأضاف : أشكر الحكومة وخاصة وزير التربية والتعليم، لاقتحامه مشكلة الثانوية العامة، فهو وزير جرئ.

وأضاف، على مستوى المواطن العادى، نجد أن الأسر المصرية تعانى فى هذا النظام الحالى العقيم، مستشهدا بالفرق بين ذلك النظام نظام التعليم الفرنسى الذى يلتحق به أولاده، موضحا وجود فارق كبير.

و قال : للأسف نظام الثانوية الحالى عقيم يعتمد على الحفظ والتلقين، وأن الطالب يخرج من الإمتحان لا يتذكر أى شئ مما حفظه.

وأضاف، ذلك بالإضافة إلى حالة التوتر النفسى التى تسيطر على الطالب والأسرة، نظرا لأن فى ظل ذلك النظام يتحدد مستقبل الطالب فى ساعات قليلة، متابعا، كما أن فى الحقيقة مخرج الثانوية العامة ليس جيد بالمرة.

و لفت إلى أن استحداث نظام البكالوريا ليس اختراع للعجلة، كما أنه يعتمد على مرونة وتحديد لعدد بسيط من المواد الدراسية، مما يساعد الطالب على تحديد مصيره وتحقيق حلمه.

ودعا أبو العلا، إلى الإهتمام والتقييم لذلك النظام وتفعيله كنظام أساسى بعد نجاحه فى تحقيق المستهدف منه.

و لفت إلى أهمية التعديلات فى مشروع القانون المتعلقة بالتعليم الفنى، موجها الشكر للحكومة عليها.

ودعا إلى الإعتمام بتطبيقها والاستفادة من تجارب الدول التى نجحت وأحدثت نهضة بسبب تطوير التعليم الفنى.