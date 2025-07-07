زيلينسكي يطلب من ترامب استبدال السفيرة الحالية لدى الولايات المتحدة

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز الاثنين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقش استبدال السفيرة الحالية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، نقلا عن شخص مطلع على الأمر.

وكان زيلينسكي قد صرّح يوم السبت بأن محادثته مع ترامب الأسبوع الماضي كانت الأفضل والأكثر "إثمارًا" حتى الآن، مضيفًا أن الزعيمين ناقشا "العديد من المسائل المهمة الأخرى".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 50 مسلحا أوكرانيا وتدمير عتادهم بصاروخ "اسكندر" في منطقة تشوغويف بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.