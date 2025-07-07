ترامب ينتقد بشدة محاولة ماسك تأسيس حزب سياسي جديد

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعى إيلون ماسك لتأسيس حزب سياسي جديد ، في الوقت الذي يؤدي فيه الخلاف المتزايد بين الحليفين السابقين إلى تعميق المخاوف بين المستثمرين بشأن الآثار المترتبة على شركة تسلا وغيرها من الشركات التي يرأسها أغنى رجل في العالم، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.

قال ترامب للصحفيين : "لم تنجح الأحزاب الثالثة قط، لذا يُمكنه الاستمتاع بها، لكنني أعتقد أنها سخيفة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "لطالما كانت نظامًا ثنائي الحزب".

أعلن ماسك يوم السبت عن تشكيل "حزب أمريكا" الجديد الذي كان يهدد بإطلاقه، وذلك بعد يوم من توقيع ترامب على مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق، وهو مشروع ندد به ماسك.

ولم يقدم تفاصيل عن الحزب السياسي، ولا توجد أي مؤشرات فورية على أنه قدم أوراقه الرسمية.

تشير الخطوة الأخيرة التي اتخذها ماسك إلى التزام سياسي طويل ، وهو تطور من شأنه أن يزيد من قلق مستثمري تيسلا الذين طالبوا الرئيس التنفيذي للشركة بالتركيز أكثر على زيادة أرباح المساهمين.

وكان من المتوقع أن يتراجع سهم الشركة، الذي خسر أكثر من 20% هذا العام، بشكل أكبر عند استئناف التداول يوم الاثنين.

وانخفضت أسهم تسلا بنحو 5 بالمائة في نظام التداول البديل بلو أوشن في صباح آسيا يوم الاثنين، وفقا لما ذكره كوك هونج وونج، رئيس تداول مبيعات الأسهم المؤسسية في مايبانك للأوراق المالية.

لا يبدو أن خلاف ماسك الرئيسي مع ترامب سيهدأ، ومن المرجح أن تدفعه خطوته الأخيرة إلى عزل المؤسس المشارك لشركة تيسلا عن البيت الأبيض، وفقًا لمحلل ويدبوش، دانيال آيفز، الذي أشار إلى وجود بعض الإرهاق المرتبط بتركيز رئيس الشركة على السياسة.

ويتوقع آيفز أن تتعرض أسهم تيسلا لضغوط مع قلق المستثمرين من تأثير خطوة ماسك.

واقترح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن يلتزم ماسك بالأعمال التجارية بدلاً من السياسة.

وقال بيسنت ردا على سؤال في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن": "أعتقد أن مجالس الإدارة في شركاته المختلفة أرادت عودته وإدارة تلك الشركات، وهو أفضل في ذلك من أي شخص آخر".

وأضاف بيسنت "لذا فإنني أتخيل أن أعضاء مجلس الإدارة لم يعجبهم هذا الإعلان أمس وسيشجعونه على التركيز على أنشطته التجارية، وليس أنشطته السياسية".