فريدة خليل: تلقيت دعما وتشجيعا دفعني لحصد ذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

تحدثت فريدة خليل معجزة الخماسي الحديث، عن تتويجها بذهبية بطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

وفازت البطلة فريدة خليل بالميدالية الذهبية محققة 1470 نقطة، لترفع رصيدها من الميداليات في سلسلة كأس العالم لهذا العام إلى 4 ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضية.

وقالت فريدة في تصريحاتها عقب التتويج، إنها سعيدة للغاية بتتويجها بالميدالية الذهبية مؤكدة أنها كانت تسعى وتستعد لذلك اليوم منذ عام كامل، وهو نتاج مجهود طويل لها ولأسرتها ومدربيها.

تابعت فريدة أنها استعدت للبطولة من خلال المشاركة في أكثر من حدث بجانب التدريبات المكثفة التي أدت إلى حصولها على 4 ميداليات في سلسلة كأس العالم هذا العام.

وعن تتويجها بذهبية نهائي كأس العالم بعد أيام من تتويجها بذهبية بطولة العالم للناشئين، أكدت فريدة أنه توفيق من الله ونتاج تحضير سنوات، لأنها دائمًا ما تحب أن تشارك في المنافسات مع اللاعبات الأكبر منها سنًا لزيادة الاحتكاك والخبرات.

تابعت فريدة أنها تستطيع أن توفق بين الدراسة والتدريبات بفضل مرونة مسؤولي مدرستها، وهو ما تشكرهم جميعهم عليه.

أضافت معجزة الخماسي الحديث، أنها عند تتويجها بأول ميدالية في سلسلة كأس العالم لعام 2025، شعرت بسعادة بالغة على الرغم من عدم تصديقها لذلك، ولكن هذه الميدالية زادت من ثقتها في نفسها لتحقق ميداليتين آخرتين، وهو ما شجعها على التتويج بذهبية منافسات اليوم.

أتمت فريدة أن تشجيع ودعم أسرتها ومشجعيها يجانب دعم الاتحاد كان له فضل كبير في حصد ميدالية اليوم، خاصة بعد منافسات السلاح، حيث شعرت أنها لن تحصل على الميدالية الذهبية، ولكن تشجيع الجميع لها دفعها على استكمال المنافسات بنفس الإثارة والشغف ومن ثم التتويج بالميدالية الذهبية.