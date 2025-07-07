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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير الصومال بالقاهرة: زيارة شيخ محمود لمصر تهدف لتعزيز التعاون المشترك

سفير الصومال بالقاهرة
سفير الصومال بالقاهرة
أ ش أ

أكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود حاليا إلى مصر، مشيرا إلى أنها تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة وتيرة التنسيق بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين .


وأكد سفير الصومال - في تصريح اليوم /الاثنين/ - أن هذه الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وخاصة منطقة القرن الإفريقي، موضحا ان الزيارات الرئاسية تعكس عمق العلاقات المصرية الصومالية والتي تمتد عبر العصور وتمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات الأخوية والاستراتيجية.


وأعرب سفير الصومال عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في زيادة الدعم المصري للصومال في مختلف المجالات، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه من دعم كبير للصومال .
 

السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر جامعة الدول العربية الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ عمق العلاقات المصرية الصومالية

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