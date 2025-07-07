سيامة دياكونين جديدين بالفتح على يد الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية

صلى نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية بني مر.

وخلاله سام نيافته الشماسين: شهدي مرزوق عبد الله باسم “دياكون فيلبس” (شماسًا كاملًا)، ونبيل فرح نظير باسم “دياكون أندراوس” (شماسًا كاملًا).

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، التسبحة التعليمية لأطفال المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، والتي تنظمها كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية) أسبوعيًّا تحت عنوان "هوس إيروف".

كما كرّم نيافته إحدى الأمهات على تشجيعها لأطفالها وحضورها معهم، وبلغ عدد المشاركين في التسبحة أكثر من ١٥٠ طفل وطفلة، وتم التقاط الصور التذكارية.