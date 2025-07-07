وكيل البرازيلي مالكوم يحسم الجدل حول رحيله عن الهلال السعودي

نفى لويس جارسيا، وكيل البرازيلي مالكوم لاعب الهلال السعودي، أنباء رحيل موكله عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جارسيا لصحيفة “الرياضية” السعودية: “غير صحيح مناقشة إدارة الهلال رحيل مالكوم لفريق محلي أو خارجي خلال الموسم المقبل وهو مستمر بشكل طبيعي، جميع الأخبار التي خرجت في هذا الشأن غير صحيحة”.

كانت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، ذكرت أن الهلال بات قريبا من فسخ التعاقد مالكوم بعد فترة لم تخلُ من التوتر داخل وخارج الملعب، حيث دخل اللاعب في شجار مع عدد من جماهير الفريق بعد مباراة فلومينينسي الأخيرة بكأس العالم للأندية.

إنزاجي يغربل أجانب الهلال

وأضافت الصحيفة، أن مدرب الفريق سيموني إنزاجي أبلغ إدارة النادي بضرورة إجراء تعديلات على قائمة اللاعبين الأجانب، إذ طلب رحيل الرباعي ألكسندر ميتروفيتش، ورينان لودي، وكايو، إضافة إلى مالكوم.

وتابعت أن إدارة الهلال تستهدف تدعيم الفريق بأسماء أجنبية تتماشى مع أفكار إنزاجي الذي يرغب في بناء منظومة فنية أكثر صلابة مع انطلاقة الموسم الجديد.