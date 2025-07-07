حكم أخذ مصحف موقوف من المسجد .. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما موقف من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا لله تعالى بهذا المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا للمسجد فإذا كان قد أخذه من المسجد وخرج خارج المسجد فهو آثم ومرتكب ذنبًا؛ لأنه بمجرد وقف المصحف لله تعالى لهذا المسجد فقد أصبح هذا المصحف ملكًا للمسجد؛ لأنه يزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: وقفته لهذا المسجد.



أوضحت بناءً على ذلك: إنه لا يجوز لأحد أن يأخذ المصحف من المسجد ويخرج به خارج المسجد، أما إذا كان قد أخذه وجلس في المسجد ليقرأ فيه القرآن ولم يخرج به من المسجد وأعاده إلى مكان حفظه في المسجد بعد انتهاء القراءة منه فلا إثم عليه في هذه الحالة وإنما يثاب على قراءته للقرآن الكريم.

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للزينة؟

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المصحف لا يتخذ للزينة وإنما هو كتاب هداية لابد من النظر فيه، وينبغي مداومة النظر فيه بين الحين والآخر.

وأضاف مجدي عاشور ، خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ”، قائلا: “أوجه دعوة للجميع أوعى تمتلك مصاحف كثيرة فى بيتك، من عنده مصاحف كثيرة فوق استخدامه، فالأولى أن يذهب بها إلى المسجد بطريقة رسمية لكي يستفيد منها الناس، ولا يكون هناك مصحف مركونا”.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا بد على كل شخص أن يفتح المصحف الذى فى بيته ويقرأ فيه كل يوم ولو آية واحدة، فالآية الواحدة ممكن أن تكون"الۤمۤ" أو"الرحمن"، وأنظر كم ستأخذ من ثواب فالحرف ب 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء.