جهاز Galaxy Tab رخيص مع دعم قلم S Pen؟ المؤشرات تؤكد ذلك

رغم إخفاقها مؤخرًا في الفوز بطلبات توريد شاشات سلسلة iPhone 17، تشير توقعات جديدة من مؤسسة الأبحاث Omdia إلى أن شركة BOE الصينية في طريقها لتحقيق إنجاز كبير مع آبل.

فمن المتوقع أن تستحوذ BOE على 51% من حصة توريد شاشات LCD لأجهزة MacBook هذا العام، متجاوزةً بذلك المزود السابق الأكبر LG Display، ويعود ذلك جزئيًا إلى الشعبية الكبيرة لجهاز MacBook Air.

علاقة معقدة تجمع آبل بـ BOE

لطالما كانت العلاقة بين آبل وBOE متذبذبة ومعقدة. فرغم رغبة آبل الشديدة في الاعتماد على BOE لتوفير الشاشات بدلاً من Samsung Display وLG Display لتقليل التكاليف، إلا أن BOE كثيرًا ما تفشل في تلبية المعايير الصارمة التي تفرضها آبل.

وعندما تنجح BOE في تلبية تلك المعايير، فإن آبل تستفيد بشكل كبير من انخفاض تكلفة الإنتاج، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل ارتفاع تكاليف التصنيع العالمية.

فشل في توريد شاشات iPhone 17 بسبب تقنيات LTPO

لكن BOE لم تتمكن من مواكبة متطلبات الجيل الجديد من شاشات LTPO OLED، التي سيتم اعتمادها في جميع طرازات iPhone 17.

ولذلك، ستتولى Samsung وLG فقط توريد الشاشات لهذه السلسلة، في وقت تعتبر فيه شاشات LTPO ضرورية لتحقيق معدلات تحديث متغيرة واستهلاك طاقة أقل.

فرصة مؤقتة مع MacBook قبل انتقاله إلى Tandem OLED

ورغم انتصار BOE المؤقت في توريد شاشات MacBook هذا العام، قد لا يدوم هذا النجاح طويلًا. فبحسب تقرير (مصدر مترجم)، تخطط آبل للانتقال إلى شاشات Tandem OLED ابتداءً من العام المقبل في أجهزة MacBook.

تتميز هذه التقنية بتحسين عمر الشاشة وزيادة سطوعها مقارنةً بشاشات OLED التقليدية، ما سيعيد الكفة لصالح Samsung وLG، اللتين تمتلكان خبرة متقدمة في هذا المجال.

فرصة جديدة مع أجهزة MacBook منخفضة التكلفة

من جهة أخرى، أشارت تقارير إلى أن آبل تطور MacBook جديدًا منخفض التكلفة يعتمد على معالج iPhone.

قد يستخدم هذا النموذج شاشات أقدم – كما أعاد iPhone 16e استخدام شاشات iPhone 14 – وهو ما قد يشكل فرصة جديدة لـ BOE للعودة إلى المنافسة عبر تزويد هذا الطراز الاقتصادي.

طموحات مشتركة.. وتحفظات قائمة

إذا تمكنت BOE من اللحاق بتقنيات Samsung وLG، فستحقق مكاسب هائلة هي وآبل على حد سواء. فمع ارتفاع تكاليف تصنيع iPhone 17، فإن اعتماد آبل على BOE كمزود رئيسي للشاشات كان سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج، وربما تثبيت أسعار الأجهزة الجديدة.

ومع ذلك، يبقى هناك تحفظ من جانب آبل تجاه BOE، لا سيما في ظل بعض الممارسات غير المرضية التي قامت بها الشركة الصينية سابقًا، وهو ما يستدعي مزيدًا من الحذر في التعامل المستقبلي معها.