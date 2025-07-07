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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: ضحك النبي سُنة نبوية تليق بعظيم الأخلاق

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الضحك كان من الصفات الإنسانية والأخلاقية للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدًا أن الضحك في موضعه ليس عيبًا، بل سنة عن رسول الله، عليه الصلاة والسلام.

الضحك صفة أخلاقية إنسانية

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، في حديثه عن الجوانب الإنسانية في شخصية الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أن الصحابي الجليل سيدنا أنس بن مالك -رضي الله عنه- روى أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحك، وهو ما يدل على أن الضحك صفة أخلاقية إنسانية تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم.

إدخال البهجة على النفس

وتابع: "إذا كانت هذه الصفة تليق بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فهي دليل على بشرية متكاملة وأخلاق رفيعة، كما قال تعالى: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ»، فالنبي كان يضحك ويبتسم ويدخل السرور على أصحابه، وكان هاشًّا، بشًّا، بسّامًا، ضحّاكًا، وهذه سنّة نبوية تؤكد أن إدخال البهجة على النفس والناس أمر محبّب في الإسلام".

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن البعض يروج لصورة غير دقيقة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه كان دائم الحزن، وهذا غير صحيح، موضحًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان دائم البشر، يشارك أصحابه أفراحهم، ويضحك معهم، ويستأنس بحديثهم، ويبتسم لما يضحكون منه.

وتابع: "الضحك إذا كان في موضعه وبقدرٍ، يدخل السرور على النفس، وهو مما سنّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا زاد عن حده، فقد ينقلب إلى ضده، وهذا هو ميزان الاعتدال في سلوك المسلم".

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي ضحك النبي الضحك الصفات الإنسانية

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