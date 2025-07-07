مدحت شلبي: الزمالك ينوي الإطاحة بالثنائي التونسي

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن النية داخل نادي الزمالك تتجه إلى رحيل الثنائي سيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي، لاعبي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار خطة النادي لإعادة هيكلة الفريق.

وأشار مدحت شلبي خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر 2"، إلى أن الزمالك يسعى للاستغناء عن الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي، معتبراً أن هذه الخطوة جزء من التعديلات المنتظرة في تشكيل الفريق.

وأوضح شلبي أن سيف الدين الجزيري قد اشترط الحصول على قيمة عقده كاملة مع الزمالك من أجل الموافقة على الرحيل، رافضًا أي حلول ودية لتسوية الموقف، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وتابع شلبي قائلاً: "الزمالك يسعى لتسويق أحمد الجفالي سواء داخل مصر أو خارجها، لاستغلال مكانه في قائمة اللاعبين الأجانب، وفتح المجال أمام التعاقد مع محترف جديد خلال فترة الانتقالات الحالية".

وأكد شلبي أن الجفالي قد أبلغ وكيله بالبحث عن عرض جديد بعد علمه برغبة النادي في الاستغناء عنه، إلا أن اللاعب لم يتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية للرحيل.