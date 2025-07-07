المزاح المميت.. طالب يعتدي على صديقه بسلاح أبيض في المنشاة بسوهاج

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، واقعة إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، بطعنات متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين صديقه خلال المزاح، وتطورت إلى استخدام سلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوصول الطالب "إسلام ب. ع. م"، 19 عامًا، إلى مستشفى المنشاة المركزي، مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليمنى، وآخر بمنتصف الصدر، ويقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، أفاد والد المصاب، 49 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجله رفقة صديقه "أدهم ح. ص. م"، 16 عامًا، طالب، ومقيم بذات الناحية، نشب بينهما مزاح تطور إلى مشاجرة، قام خلالها الأخير بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، محدثًا إصابته.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب المشاجرة التي نشبت بينهما أثناء المزاح، كما تم ضبط الأداة المستخدمة "كتر" بإرشاده.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.