برلماني: كفاءة البنية التحتية للاتصالات أنقذت الشبكة من تأثير حريق رمسيس

أكد النائب محمد طلعت، عضو مجلس النواب، أن عدم تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كبير جراء حريق سنترال رمسيس، يعود إلى كفاءة وتطور البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في قطاع الاتصالات خلال السنوات الأخيرة.

وقال "طلعت" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إن الحريق الذي اندلع اليوم في أحد السنترالات الحيوية لم يؤثر على شبكة الاتصالات بشكل مباشر أو شامل، لافتًا إلى أن النظام الفني القائم حاليًا يعتمد على توزيع الأحمال وتعدد نقاط الربط والدوائر البديلة، وهو ما ساهم في امتصاص تأثير الحريق والحد من آثاره على الخدمة.

وأشار النائب إلى أن الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية للاتصالات مكّن القطاع من مواجهة مثل هذه الأزمات المفاجئة دون إحداث خلل في الخدمات، موضحًا أن الفرق الفنية التابعة لوزارة الاتصالات وشركات الخدمة تحركت على الفور، وتمكنت من السيطرة على الوضع واستعادة الخدمة في المناطق التي تأثرت جزئيًا.

وأضاف طلعت أن ما حدث يعد اختبارًا عمليًا لقدرة الدولة على حماية أمنها الرقمي وتوفير استمرارية الخدمة للمواطنين، مشددًا على أن هناك دولًا كثيرة قد تعاني من شلل كامل في خدماتها الإلكترونية حال وقوع حادث مماثل.

وأوضح عضو مجلس النواب أن سنترال رمسيس يُعد من السنترالات الكبرى التي تخدم مناطق واسعة في قلب القاهرة، وكان من الممكن أن يتسبب الحريق في تعطيل واسع النطاق، لولا كفاءة الإجراءات الفنية وسرعة الاستجابة.

وفي ختام تصريحه، دعا النائب محمد طلعت إلى ضرورة مراجعة منظومات الحماية والأمان داخل السنترالات والمنشآت الحيوية، وتعزيز خطوط الأمان والسلامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشيدًا بتعامل الجهات المعنية، وفي مقدمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع الحدث بمهنية واستباقية.

حريق سنترال رمسيس

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 8 سيارات إطفاء وخزاني مياه بالإضافة لـ سيارتين سلالم هيدروليكية إلى موقع حريق سنترال رمسيس.

تحاول وحدات الحماية المدنية في القاهرة السيطرة على حريق سنترال رمسيس ومنع امتداده.

وأخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مبنى سنترال رمسيس من المتواجدين به حفاظا على حياتهم من الأدخنة المتصاعدة في الطوابق الأخيرة وسطح المبنى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق في مبنى سنترال رمسيس.