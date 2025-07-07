أحمد موسى يعرض لقطات حصرية لـ حريق سنترال رمسيس ويكشف التفاصيل الأولية

عرض الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الإثنين، خلال برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد، لقطات حصرية للحريق الكبير الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مؤكدًا أن المشاهد التي تم بثها خاصة بالبرنامج، وأن الحريق وقع قبل نحو ساعتين من إذاعة الحلقة.

وأشار موسى، إلى أن المبنى يُعد من أقدم منشآت الاتصالات في مصر، حيث تم افتتاحه عام 1927 ويبلغ عمره نحو 98 عامًا، مضيفًا أن المبنى يمثل مركزًا رئيسيًا لخدمات الاتصالات في العاصمة، ويقع في منطقة حيوية بالقرب من مؤسسة الأهرام.

وأوضح أن أسباب الحريق لا تزال غير معروفة حتى الآن، مشيرًا إلى أن النيران اندلعت وفقًا للمعلومات الأولية في الطابق السابع من المبنى، بينما لم تُصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح ملابسات الحادث حتى اللحظة.

وطمأن موسى المشاهدين، بأن حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر لم تتأثر، رغم قوة الحريق، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تحركت بسرعة إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

كما كشف عن حدوث تأثير جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن فريق البرنامج المتواجد في موقع الحدث لم يتمكن من التواصل معه نتيجة انقطاع الشبكة.

وفي ختام تغطيته، طرح موسى تساؤلات بشأن تأثير الحادث على المواطنين، لاسيما طلاب الثانوية العامة الذين يعتمدون بشكل كبير على الإنترنت، متسائلًا عن وجود خطط بديلة أو حلول تقنية للتعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلًا، ومدى جاهزية الجهات المختصة لمواجهة مثل هذه الطوارئ.