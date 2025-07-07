قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت شلبي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
بعد حريق سنترال رمسيس.. الاتصالات تعلن عودة جميع الخدمات للعمل خلال ساعات
الزمالك يقترب من حسم صفقة المهاجم البرازيلي فينيسيوس.. ما القصة؟
إسعاف بني سويف يخصص أرقاما جديدة بعد تعطل الخط الرئيسي بسبب حريق رمسيس
أحمد موسى: حريق سنترال أثر جزئيا على خدمات الاتصالات
مدحت شلبي يكشف آخر تطورات مستقبل وسام أبو علي في الأهلي
حريق سنترال رمسيس.. إغلاق كوبري 6 أكتوبر باتجاه مدينة نصر
البيت الأبيض: مصر وقطر شريكان مفيدان في محادثات إحلال السلام وإنهاء الحرب في غزة
تطورات حريق سنترال رمسيس.. قطع الكهرباء والغاز والدفع بأوناش لإنقاذ المحتجزين | فيديو
أحمد موسى يعرض لقطات حصرية لـ حريق سنترال رمسيس ويكشف التفاصيل الأولية
مدحت شلبي: الزمالك ينوي الإطاحة بالثنائي التونسي
البيت الأبيض: ترامب سيناقش مع نتنياهو وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يعرض لقطات حصرية لـ حريق سنترال رمسيس ويكشف التفاصيل الأولية

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
رنا عبد الرحمن

عرض الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الإثنين، خلال برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد، لقطات حصرية للحريق الكبير الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مؤكدًا أن المشاهد التي تم بثها خاصة بالبرنامج، وأن الحريق وقع قبل نحو ساعتين من إذاعة الحلقة.

وأشار موسى، إلى أن المبنى يُعد من أقدم منشآت الاتصالات في مصر، حيث تم افتتاحه عام 1927 ويبلغ عمره نحو 98 عامًا، مضيفًا أن المبنى يمثل مركزًا رئيسيًا لخدمات الاتصالات في العاصمة، ويقع في منطقة حيوية بالقرب من مؤسسة الأهرام.

وأوضح أن أسباب الحريق لا تزال غير معروفة حتى الآن، مشيرًا إلى أن النيران اندلعت وفقًا للمعلومات الأولية في الطابق السابع من المبنى، بينما لم تُصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح ملابسات الحادث حتى اللحظة.

وطمأن موسى المشاهدين، بأن حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر لم تتأثر، رغم قوة الحريق، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تحركت بسرعة إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

كما كشف عن حدوث تأثير جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن فريق البرنامج المتواجد في موقع الحدث لم يتمكن من التواصل معه نتيجة انقطاع الشبكة.

وفي ختام تغطيته، طرح موسى تساؤلات بشأن تأثير الحادث على المواطنين، لاسيما طلاب الثانوية العامة الذين يعتمدون بشكل كبير على الإنترنت، متسائلًا عن وجود خطط بديلة أو حلول تقنية للتعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلًا، ومدى جاهزية الجهات المختصة لمواجهة مثل هذه الطوارئ.

حريق سنترال رمسيس حصرياً صدى البلد احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

قطار - أرشيفية

سقوط البوجي الخلفي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار قويسنا عن القضبان

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

مها الصغير تعتذر بعد اتهامها بسرقة الأعمال الفنية :انا غلطت و زعلانة من نفسي

مها الصغير تعتذر بعد اتهامها بسرقة الأعمال الفنية: أنا غلطت و زعلانة من نفسي

أول تعليق من الفنانة الدينماركية بعد منشور مني الشاذلي ..ماذا طلبت منها ؟

أول تعليق من الفنانة الدينماركية بعد منشور مني الشاذلي ..ماذا طلبت منها ؟

ترشيحاتنا

البرق العابر

البرق العابر.. ظاهرة جوية نادرة تضيء السماء من الفضاء| ما القصة؟

المناخ

نساء تحدين الهيمنة الذكورية في علوم المناخ| 6 رائدات غيرن قواعد اللعبة

موجة صقيع

رغم الحر الشديد.. موجة صقيع غير مسبوقة تضرب 3 دول| ما القصة؟

بالصور

بربي 3 أطفال واحتاج شراء منزل.. ضحية مها الصغير الثالثة تخرج عن صمتها

كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تنقص الوزن والسكر .. اكتشف فوائد حبوب شهيرة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد