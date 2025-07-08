قوالب الصب محاضرة بـ متحف التحنيط

نظم متحف التحنيط محاضرة بعنوان قوالب الصب ، وذلك فى إطار زيادة الوعي الأثرى والتنمية التثقيفية للأنشطة الصيفية للورش الفنية بالمتحف.

وأوضحت إدارة متحف التحنيط، أن المحاضرة تضمنت ورشا عملية واستنساخ بعض من نماذج القطع الأثرية بالمتحف وتم عمل قوالب الصب من السيلكون واستخدام الجص في صب النماذج.

أشارت إدارة المتحف، أن الورشة تضمنت عمل نماذج للمعبودة باستت،وصب نموذج لأنوبيس حامي الموتي والجبانة ولقب بالمشرف ومخترع عملية التحنيط ، بالإضافة إلى عمود الجد رمز المعبود أوزوريس.

وصب نماذج للأواني الكانوبية "أمستي برأس انسان لحفظ الكبد-قبح سنو إف برأس الصقر لحفظ الأمعاء- دوا موت إف برأس ابن آوي لحفظ المعدة-حابي برأس القرد لحفظ الرئتين".



أفادت بأن الأعمال تضمنت استنساخ الجزء العلوى لغطاء تابوت وتلوينه بالأكاسيد الطبيعية، وصفائح رقائق تم النحت عليها علامة العنخ وعمود الجد، بالإضافة إلى نموذج لتمثال الأوشابتي لأداء الأعمال الشاقة بدلا من المتوفي ،و استنساخ مسلة،و معبد أبو سمبل.

وتضمنت ورشة العمل إعادة تدوير نموذج مومياء كبير الحجم باستخدام الورق وتلوينه بالاكاسيد الطبيعية اللون البني مع الأبيض وتثبيته بمادة تثبيت- عمل نموذج مومياء صغير ولفه باللفائف الكتانية.