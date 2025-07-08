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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد الريفي يطلب الدعاء بالشفاء لـ يوسف فوزي بعد لقائه مع صدى البلد

الفنان محمد الريفي
الفنان محمد الريفي
أوركيد سامي

طلب الفنان محمد الريفي   من الجمهور، الدعاء بالشفاء  للفنان يوسف فوزي، الذي يعاني من أزمة صحية، وفقا لما كشف عنه في لقاء خاص مع صدى البلد.

وقال محمد الريفي  لـ صدى البلد: "حقيقي من أطيب وأرقى الناس.. دعواتكم له بالشفاء، دعوات من القلب 

وتصدر اسم الفنان يوسف فوزي مؤشرات البحث عبر موقع “جوجل”، بعد اللقاء الذي أجراه مع موقع “صدى البلد” بعد اختفاء استمر لسنوات.


وشهد اللقاء، الذي أجرته أوركيد سامي المذاع علي موقع صدى البلد الاخباري  تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين للفنان يوسف فوزي بالشفاء، حيث شهد حالة كبيرة من التعاطف مع الفنان الكبير والدعاء له.

يُذكر أن موقع “صدى البلد” الإخباري أجرى هذا اللقاء الحصري مع الفنان يوسف فوزي، بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض.

يوسف فوزي محمد الريفي اخبار الفن نجوم الفن الإعلامية أوركيد سامي

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