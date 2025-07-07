استعادة الخدمات .. اتصالات النواب يكشف تفاصيل السيطرة على حريق السنترال

أكد النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تمت السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن الجهود حاليًا تتركز على استعادة الخدمات تدريجيًا.

أوضح "النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن سنترال رمسيس يُعد نقطة ربط استراتيجية رئيسية ضمن شبكة الاتصالات الوطنية، وقد تسبب الحريق في تأثر بعض القطاعات داخل القاهرة الكبرى، دون أن يمتد التأثير إلى بقية أنحاء الجمهورية.

حريق

فرق الطوارئ والتقنيين في حالة استنفار تام لضمان استعادة الشبكات

وأضاف النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه"لم يتم رصد أي خسائر حتى الآن، وتم الانتهاء من عمليات إخماد الحريق منذ دقائق ويعمل حاليًا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استعادة الخدمة على مراحل، ويتوقع أن تعود بشكل تدريجي خلال ساعة."

لم يتم رصد أي خسائر حتى الآن وتم الانتهاء من عمليات إخماد الحريق

وأكد النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن فرق الطوارئ والتقنيين في حالة استنفار تام لضمان استعادة الشبكات بأقصى سرعة ممكنة، مشيدًا بتعاون كافة الجهات المعنية في احتواء الموقف دون أي خسائر بشرية.



