بسبب عطل تقني.. إسعاف البحيرة تخصص أرقامًا بديلة لتلقي البلاغات في الحالات الطارئة والحوادث

أعلنت محافظة البحيرة، قبل قليل، تخصيص أرقام بديلة لتلقي البلاغات في الحالات الطارئة والحوادث، نتيجة عطل تقني بالخط الساخن بمرفق الإسعاف.
وطالبت المحافظة، وفق بيان إعلامي صادر مساء اليوم الاثنين، التواصل على الأرقام التالية في حالة طلب أي دعم إسعافي بالبحيرة:
الخط الساخن 114
0453309511
0453318114
أو على غرفة عمليات وطوارئ المحافظة
0453345599
0453342134
0453349447
ومن جانبها، تواصل الفرق الطبية وسيارات الإسعاف عملها بشكل طبيعي في مختلف مراكز وقرى المحافظة، وأن تلقي البلاغات عبر الأرقام البديلة يجري بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، دون أي تأثير على سرعة الاستجابة أو جودة الخدمات المقدمة.
ودعت الهيئة المواطنين إلى استخدام الأرقام البديلة فقط في الحالات الطارئة والعاجلة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية الخاصة بالخط الساخن 123 وعودته للعمل بشكل رسمي في أقرب وقت.