الدفاع السورية: انفجارات متتالية في مستودع للذخيرة في ريف ​إدلب​

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين عن انفجار بمستودع للذخيرة قرب بلدة الفوعة في ريف ​إدلب​.

وأوضحت الدفاع السورية في بيانما أن "انفجارات متتالية وقعت قرب الفوعة في ​إدلب​ ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، وفق ما نقل التلفزيون السوري.

وقالت وزارة الدفاع السورية حينها: "لا ضحايا أو إصابات بين المدنيين أو طواقم الإسعاف نتيجة الانفجارات".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين وقع انفجار لسيارة مفخخة داخل مبنى الأمن الجنائي قرب ساحة الأمويين وسط دمشق.

وأكد وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح، أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي في محافظة اللاذقية، أن استمرار الظروف الجوية كما هي يساهم في السيطرة الأولية على الحرائق المندلعة، إلا أن الخطر لا يزال قائماً، مشيرًا إلى أن تبريد البؤر المشتعلة قد يحتاج من 3 إلى 4 أيام على الأقل.