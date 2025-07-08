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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعم القطاعات الصناعية بدمياط ودمج شرائح من العمالة بتلك القطاعات

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم اجتماعًا،  مع  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة وحسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات العمل بالفرع ، و المبادرات التى يقدمها من دعم مالى وغير مالى ، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط ، وناقش " محافظ دمياط " الوضع القائم داخل الفرعوآليات توظيفه لتحقيق المزيد من النجاحات

وأشاد " محافظ دمياط " بما حققه سلسلة معارض " صنع في دمياط " والتى انطلقت منذ عام ٢٠١٦ ، وحققت حجم مبيعات ٤٠٠ مليون جنيه خلال ٢٣ نسخة تم اطلاقها منذ هذا العام وحتى ٢٠٢٤ ، لتبدأ النسخة الأولى فى الانطلاق من هذا العام خلال الفترة الماضية ، والتى تخطى اجمالى مبيعاتها ١٥٠ مليون جنيه مثمناً جهود الجهاز تحت قيادة الأستاذ باسل رحمى ، لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على ضرورة تفعيل عدد من المبادرات تحمل أبعاد اجتماعية واقتصادية،  تحت مظلة القطاعات الصناعية التى تشتهر بها دمياط وبالأخص الأثاث، حيث اقترح إمكانية دمج الشرائح العاملة بمجالات التصميم والخياطة ، بصناعة الأثاث وتوفير فرص عمل لائقة لهم داخل المحافظة، وتفادى أى مخاطر قد تواجههم خلال خروجهم للعمل بمحافظات مجاورو ، حيث أكد على ضرورة محور التدريب وبالأخص بمجالات التصميم والتسويق والتغليف لتنفيذ تلك الاستراتيجية والتى ستساهم أيضًا فى دعم رؤية المحافظة نحو تطوير تلك الصناعة و الخروج بها الى الأسواق العالمية ، مؤكدًا أيضًا على أهمية إطلاق معارض للماكينات المتخصصة بالصناعة ، و التدريب على إدخال التكنولوجيا الحديثة بالصناعة .

و أشار " محافظ دمياط " إلى العمل وفقًا لتلك الاستراتيجية بباقى القطاعات الصناعية الشهيرة بدمياط، " الحلويات والأجبان"  للترويج والتسويق لها على الصعيدين المحلى والعالمي،  وأوضح إلى أن المحافظة لديها رؤية لإحياء صناعة الأسماك ، خصوصاً مع تمتع المحافظة بمساحات مائية متنوعة " نهر النيل، البحر المتوسط، بحيرة المنزلة " ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها.

وأضاف " محافظ دمياط " أن الجهاز يجب أن يكون شريكاً فى رؤية المحافظة نحو دعم السياحة والترويج لها باعتبارها من أهم المحاور الرئيسية بالمحافظة،  وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون وثيق وكبير بين المحافظة و الجهاز لدعم الرؤى التنموية وخدمة أبناء المحافظة

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