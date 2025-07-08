شاهد.. البوستر الرسمي للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي

كشف مهرجان قرطاج الدولي، عن البوسترالرسمي للدورة 59، التي ستنطلق فعالياتها يوم 19 من الشهر الجاري، البوستر هذا العام يحمل توقيع الفنان عاطف معزوز.

وينطلق مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ59 يوم 19 من الشهر الجاري ، حتى 21 من اغسطس القادم.





وقد كشف البرنامج المبدئي عن مشاركة كوكبة من أبرز الأسماء العربية والدولية، مثل اللبنانية نانسي عجرم، ناصيف زيتون ، ونجوى كرم، لطيفة .

ويعتبر المهرجان من أهم المهرجانات العربية والأفريقية والعالمية وأعرقها، وتدور فعاليته في المسرح الأثري بقرطاج، الذي أعيد ترميمه في بداية القرن 20، وله طاقة استيعاب بـ 12 الف شخص.

استقبل المهرجان منذ تأسيسه أهم الفنانين العرب، لكن المهرجان إبتعد أكثر من ذلك وذلك على الساحة العالمية، واستضاف من غير العرب.