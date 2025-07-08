انطلاق بطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

وبدأت منافسات اليوم بتتابع السيدات والذي تشارك به من مصر فريدة خليل وملك إسماعيل، حيث انطلقت لعبة السلاح «النقاط الإضافية» في الساعة الثامنة صباحًا، على أن تقام منافسات السلاح «الإقصاء المباشر» في الساعة الثالثة عصرًا، ثم الموانع والسباحة والليزر-رن، ثم تتويج الأبطال.

وفي منافسات تتابع الرجال يشارك من مصر معتز وائل وعمر وائل، حيث تنطلق لعبة السلاح «النقاط الإضافية» في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، على أن تقام منافسات السلاح «الإقصاء المباشر» في الساعة السادسة مساءً، ثم الموانع والسباحة والليزر-رن، ثم تتويج الأبطال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة هم، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلغاريا، بوركينا فاسو، الصين، التشيك، الدومنيكان، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، الكويت، ليتوانيا، مالي، المكسيك، بولندا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، البرتغال، كرواتيا، بالإضافة إلى دولتين من اللاعبين المحايدين، ومصر الدولة المضيفة.