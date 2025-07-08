10 أندية تشارك في بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي ببورتوسعيد

أعلن الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة اللواء شريف القماطي عن ارتفع عدد المشاركين في بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي في نسختها الأولى إلى 10 أندية بواقع 142 لاعبا ولاعبة والتي تقام خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري في بورتوسعيد.

وتشارك في البطولة أندية، المعادي واليخت بواقع 21 لاعبًا، نادي البنك الأهلي بواقع 21 لاعبًا، نادي طلائع الأسطول بواقع 21 لاعبًا، نادي المقاولون العرب بواقع 19 لاعبًا، نادي القناة بالإسماعيلية بواقع 15 لاعبًا، النادي المصري بواقع 15 لاعبًا، نادي هيئة قناة السويس ببورسعيد بواقع 13 لاعبًا، نادي هيئة قناة السويس ببورتوفيق بواقع 12 لاعبًا، نادي اليخت المصري بواقع 3 لاعبين، نادي اتحاد الشرطة بواقع 2 لاعبين.

وأعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، عن فخره بتنظيم أول بطولة جمهورية للتجديف الشاطئي، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تمثل خطوة مهمة في نشر اللعبة على مستوى المحافظات الساحلية وتعزيز قاعدة الممارسين.

وقال: «نحن نعمل على توسيع رقعة اللعبة وإتاحة الفرصة أمام الأندية والمؤسسات لممارسة رياضة التجديف في شكلها الجديد المرتبط بالشاطئ والطبيعة، بما يتماشى مع التطور العالمي في اللعبة».

من جانبه، أكد القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي ومدير البطولة، أن الاستعدادات تمت على أعلى مستوى لضمان نجاح البطولة تنظيميًا وفنيًا، مشيدًا بحماس الفرق المشاركة.

وأضاف: «هذه البطولة تمثل انطلاقة جديدة للتجديف المصري نحو أبعاد تنافسية وسياحية جديدة، ونتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من البطولات».

وتعكس هذه المشاركة الواسعة من الأندية الاهتمام المتنامي برياضة التجديف الشاطئي، والدور الحيوي للبطولات المحلية في دعم ونشر اللعبة وتعزيز التنافس الرياضي بين الفرق في مختلف محافظات الجمهورية.