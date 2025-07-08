ورش للتدريب على الحرف التراثية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمشروع "جودة حياة"

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في فعاليات مبادرة تدريب ربات البيوت بطريقة علمية للعمل بمجال الحرف التراثية، التي أقيمت بالمركز الثقافي بمنطقة "أهالينا"، وذلك ضمن المشروع الثقافي "جودة حياة" الموجه لسكان المناطق الجديدة الآمنة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

شهد اللقاء حضور المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندس عمرو مجدي رئيس جهاز المنطقة، والمهندس سامر حنفي رئيس حي السلام أول، والمهندسة ميرال نبيل مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على مشروع "جودة حياة"، إلى جانب لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

وفي كلمتها، رحبت المهندسة منى البطراوي بالقائمين على الفعاليات، مؤكدة أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لفهم احتياجاتهم، والعمل على حل مشكلاتهم وتوفير جودة حياة كريمة لهم.

وأكدت المهندسة ميرال نبيل أهمية تدريب أهالي المنطقة على الحرف اليدوية والتراثية، لما لها من دور كبير في الارتقاء بالمهارات الإبداعية وتوفير فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع فتح المجال لإقامة معارض تمكين اقتصادي للأهالي وأبنائهم.

وأشادت د. جيهان حسن بما تحقق من إنجازات في ملف تطوير العشوائيات، والذي يعد أحد مرتكزات بناء الوعي لدى المواطنين، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التوجه نحو التمكين الاقتصادي من خلال دعم دخل الأسرة وتعزيز مستوى المعيشة عبر تعليم الأهالي الحرف التراثية وتنفيذ ورش فنية تصلح كمصادر دخل ثابتة.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الورش الفنية الموجهة للأطفال، من بينها ورش لصناعة الإكسسوارات من الخرز، وتشكيل السلك الملون، وصناعة الحقائب والمجسمات، وتصميم وحدات إضاءة، إلى جانب ورش تنمية المهارات الإبداعية، مثل ورشة "تداخل الألوان والخيوط لإنتاج حقائب من الشبك" للمدربة نجلاء شحاتة، وورشة "فن الريزن لإنتاج ميداليات وأطباق مزخرفة" قدمتها د. إيمان نوار.

أُقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع جهاز منطقة "أهالينا" ووحدة تطوير العشوائيات.

وشهدت منطقة روضة السيدة زينب حضور وفد من وحدة بديل العشوائيات بمحافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث نفذت مجموعة من الورش الفنية والثقافية بالتعاون مع قصر ثقافة 25 يناير، منها ورشة تصميم مجسم لـ"الأرجوز" من ورق الكانسون الملون، باعتباره أحد الرموز التراثية، ودمى الحكاية الشعبية القديمة، قدمتها فاطمة شعبان.

كما قدمت وفاء أبو الفضل ورشة رسم موتيفات وعناصر من التراث الشعبي باستخدام ألوان الباستيل الزيتية.