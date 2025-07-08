مصر تصطدم بتونس في نهائي البطولة العربية لسيدات السلة.. اليوم

يواجه منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، نظيره منتخب تونس، اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة السابعة مساءً، على أن يسبقها في تمام الساعة الخامسة، لقاء الأردن والجزائر لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تأهل منتخب مصر للدور النهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 77/58، بينما تأهل تونس للدور ذاته بعد الفوز على منتخب الأردن، بنتيجة 79/76 في نصف النهائي الآخر.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

وكان منتخب السيدات قد تصدر جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.