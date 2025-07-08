كل ما تريد معرفته عن مباراة فلومينينسى البرازيلى وتشيلسى الإنجليزي في كأس العالم للأندية

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقي فلومينينسى البرازيلى وتشيلسى الإنجليزي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق فريق فلومينينسي الفوز في افتتاح البطولة على أولسان الكوري الجنوبي بنتيجة 4 – 1، بينما تعادل سلبيًا مع صن داونز الجنوب أفريقي، ومع بوروسيا دورتموند الألماني بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات دور المجموعات.

وفي دور الـ16، تمكن فلومينينسي من تحقيق الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون مقابل، قبل أن يتغلب على الهلال السعودي بنتيجة 2 – 1 ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

بينما تعرض فريق تشيلسي للهزيمة مرة وحيدة في مونديال الأندية أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 1 – 3، بينما تغلب على لوس أنجلوس الأمريكي والترجي التونسي بنتيجة 2 – 0، و3- 0 ضمن منافسات دور المجموعات، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4 – 1 في دور الـ 16، كما تغلب على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2 – 1 في دور الثمانية.

يدير المباراة الحكم الفرنسي فرانسوا لاتيكسير، ويعاونه كل من الفرنسي سيلير موجنييه كحكم مساعد أول، والفرنسي مهدي رحموني كحكم مساعد ثانٍ، والسلفادوري إيفان بارتون حكم رابع، بينما تواجد السلفادوري ديفيد موران كحكم مساعد احتياطي في مباراة تشيلسي وفلومينينسي.

وتنطلق مباراة فلومينينسي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من يوليو 2025، على ملعب "ميتلايف"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودي