حكم الوضوء بالملابس الداخلية أو القصيرة

ما صحة الوضوء بالملابس الداخلية ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب استقباله لفتوى مسجلة له عبر قناة اليوتيوب.

وتابع: فإن كان كشف هذا من بعد السرة إلى الركبتين يكون حراما ولكن هذا لا يؤثر فى صحة الوضوء ولا ينقضه.

هل يجوز الوضوء بالشورت القصير؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنالوضوء بالشورت القصير جائز، مؤكدًا أنوضوء الرجل عاريًا يصح ولا شيء فيه.

حكم الصلاة بشورت فوق الركبة

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الرجل بشورت تحت الركبة، جائزة ما دام لم يُظهر شيئًا من عورته في جميع حالات الصلاة، مؤكدًا أن عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم الصلاة بشورت فوق الركبة؟"، أن الركبتين إذا كانتا ظاهرتين من الشورت، فلا تصح الصلاة؛ لأنه سيترتب على ركوعه أو سجوده ظهور شيء من عورته، مؤكدًا أن ستر العورة شرط منشروط صحة الصلاة.

هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.

وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه (هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟)، قائلًا: أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء.

وتابع: يجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام.

واستشهد بأن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضى الله عنها من إناء واحد.