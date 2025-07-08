جلسة الحسم بين الزمالك وبيراميدز.. من يغادر ومن يقترب؟

أكد الإعلامي أمير هشام أن مفاوضات نادي الزمالك مع بيراميدز لا تزال مستمرة، ضمن خطة الأبيض لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى أن جلسة مرتقبة ستجمع بين جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على بعض الصفقات.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك اقترب بنسبة كبيرة من حسم صفقة محمود صابر لاعب بيراميدز، بينما لا تزال المفاوضات جارية لضم محمود زلاكة أيضًا.

وأوضح أن إدارة الزمالك تكثف تحركاتها لإنهاء التعاقد مع الثنائي، بناءً على رغبة اللاعبين في الانضمام للفريق الأبيض، إلا أن بيراميدز يواصل التمسك بمطالبه المالية.

وأشار هشام إلى أن بيراميدز يطلب ما يقرب من 50 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن محمود صابر، بالإضافة إلى اقتراح صفقة تبادلية لرحيل زلاكة، تتضمن الحصول على لاعبين من الزمالك، أبرزهم محمد صبحي، وناصر ماهر أو أحمد فتوح.