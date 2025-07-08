رحيل أم بقاء.. صلاح مصدق في انتظار تقييم فيريرا وسط اهتمام مغربي

كشف الإعلامي خالد الغندور أن المغربي صلاح مصدق، مدافع نادي الزمالك، ينتظر وصول عرض رسمي من أحد أندية الدوري المغربي، من أجل تحديد موقفه من الاستمرار داخل القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.

وقال الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور"، إن مصدق الذي انضم إلى الزمالك قادمًا من نهضة الزمامرة المغربي، يملك اتصالات من عدة أندية مغربية أبدت رغبتها في التعاقد معه، إلا أنه ينتظر تحركًا رسميًا لإبلاغ إدارة الزمالك بوجهته المقبلة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لم يحسم حتى الآن قراره النهائي بشأن مصير اللاعب، ومن المقرر أن يتم تقييمه خلال فترة الإعداد الحالية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره من عدمه.